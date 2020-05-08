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Подтверждено: Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма "Сокровище нации"

Подтверждено: Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма "Сокровище нации"
17:13 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Кроме фильма также идет работа над сериалом.

Продюсер Джерри Брукхаймер сообщил изданию Collider, что студия Disney работает сразу над двумя проектами, которые будут продолжениями фильмов "Сокровища нации":

"Мы работаем над сериалом для потокового сервиса и над еще одним фильмом для большого экрана. Надеюсь, в обоих случаях нам удастся найти новые сокровища. В том проекте, что запланирован для показа на Disney+, будет та же самая концепция, но иной состав актеров, помоложе. В фильме же для кинотеатров сыграют те же актеры, что и в первых двух частях".

Если верить словам продюсера, в триквеле вновь появятся Николас Кейдж, Джастин Барта, Харви Кейтель и Диана Крюгер. Также Брукхаймер сообщил, что сценарий напишет Крис Бремнер ("Плохие парни навсегда").

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Про сериал известно, что уже готов сценарий пилотного эпизода и расписано содержание серий первого сезона. Судя по имеющейся информации, он будет соотноситься с полнометражными фильмами так же, как сериал "Хроники молодого Индианы Джонса" был связан с фильмами про Индиану Джонса.

Информацией о датах съемок и премьер обоих проектов Брукхаймер с журналистами не поделился.

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Фильм, Дисней, Николас Кейдж, Сокровище нации.
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