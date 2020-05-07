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Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
Когда выйдет фильм "Аватар 2": дата и фото со съемок

Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок

Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
19:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:В Голливуде анонсировали выход продолжения знаменитой киноленты "Аватар".

Пока авторы проекта не спешат публиковать трейлер, однако охотно рассказали, когда ожидать премьеры фильма. Кинолента выйдет в прокат в 2021 году. В настоящее время премьера "Аватар 2" в Украине запланирована на 16 декабря, однако эта дата может измениться из-за пандемии коронавируса.

Известно, что в центре сюжета, как и в предыдущей киноленте, будет солдат Джейк Салли, который превратится в своего аватара и возглавит народ на'ви. Именно этот американец, как никто другой, может противостоять корыстолюбивым людям, которые пытаются захватить Пандору. Чтобы защитить местные реликвии и жителей, все возьмутся за оборону края.

Впервые о съемках фильма "Аватар-2" заговорили еще в апреле 2010 года. Тогда режиссер Джеймс Кэмерон отметил, что все события киноленты будут разворачиваться в океане Пандоры. Чтобы вдохновиться и показать подводный мир, авторы телепроекта погружались на дно Марианской впадины, а Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в мире, преодолевшей этот опасный путь. Поэтому эксперты уже прогнозируют, что кинолента может иметь огромный успех в прокате.

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Сейчас в сети появились первые кадры со съемочной площадки, которые показал продюсер фильма Джон Ландау. Ожидается, что это будет первый фильм из трилогии "Аватар".

"Несколько фотографий со съемок, на которых Джим дает актерам указания, прежде чем они погрузятся под воду для создания сцены из сиквелов "Аватара. Что это за белые штуки на водной поверхности? Эти маленькие белые шарики необходимы, чтобы защитить от света на поверхности систему захвата движения. Вместе с этим они позволяют актерам безопасно выплыть наверх, когда это необходимо", - рассказал он фанатам.

Главные актеры фильма "Аватар-2": Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Вин Дизель, Кейт Уинслет, Хлоя Коулман, Сигурни Уивер, Джемейн Клемент.

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Фильм, Премьера, Съемки, Джеймс Кэмерон, Дата, Аватар 2.
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