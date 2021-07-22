Звезда "Очень страшного кино" вышла замуж в третий раз

Звезда серии фильмов "Очень страшное кино" Анна Фэрис вышла замуж за американского кинооператора Майкла Баррета ("Третий лишний", "Бобби"). Слухи о том, что бывшая супруга звезды фильмов "Стражи Галактики" Криса Прэтта готова покончить с холостяцкой жизнью, появились еще осенью 2019 года.

44-летняя актриса подтвердила свое тайное замужество во время записи подкаста Anna Faris Is Unqualified, пишет Daily Mail.

Возлюбленные официально связали себя узами брака на церемонии в здании суда на островах Сан-Хуан.

Для Фэрис этот брак уже третий. Анна и Майкл начали встречаться через несколько месяцев после того, как актриса объявила о расставании со своим вторым мужем Крисом Прэттом в 2017 году. Официально оформили свой развод знаменитости в 2018-м. У них есть общий сын Джек (2012).

Первым мужем Фэрис стал актер Бен Индра. Они были вместе с 1999 по 2007 гг.

Напомним, что после развода с Фэрис, Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера - Кэтрин. В августе 2020 года супруги стали родителями - у них родилась девочка.