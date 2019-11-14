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СМИ: Анна Фэрис выходит замуж в третий раз

СМИ: Анна Фэрис выходит замуж в третий раз
15:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Анна встречается с кинооператором Майклом Барретом, и, кажется, она опять готова вернуться к статусу замужней женщины.

Два года назад Анна Фэрис рассталась с Кристом Прэттом после 10 лет брака. Однако актрисе удалось снова встретить свою любовь. 

Недавно в СМИ появилась информация о помолвке влюбленных. В объективы камер папарацци попало обручальное кольцо Фэрис, благодаря которому все сделали вывод, что пара намерена связать себя узами брака.

Поклонники и журналисты начали поздравлять их с радостным событием. Анна и Майкл поблагодарили всех неравнодушных, чем вызвали еще больше поводов для слухов, ведь новости о помолвке отрицать они не стали. Официальные представители актрисы комментарии пока не давали.

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Если Анна действительно выходит замуж, то это будет третий брак актрисы. Первым избранником Фэрис стал Бен Индра, но спустя четыре года супруги развеслись, после чего в жизни актрисы появился Крис Прэтт, и через два года отношений актеры поженились. В браке у них родился сын, но бывшим влюбленным не удалось сохранить семью.

В 2017 году Крис и Анна развелись. В интервью актриса говорила, что их союз никогда нельзя было назвать идеальным. Им просто удалось создать образ, в который верили окружающие, а на самом деле все было не так гладко. Хочется верить, что в этот раз Фэрис наконец найдет свое счастье.

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Все по теме:

Свадьба, Замужество, Актриса, Знаменитость, Анна Фэрис.
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