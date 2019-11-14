СМИ: Анна Фэрис выходит замуж в третий раз

Новости шоу бизнеса:Анна встречается с кинооператором Майклом Барретом, и, кажется, она опять готова вернуться к статусу замужней женщины.

Два года назад Анна Фэрис рассталась с Кристом Прэттом после 10 лет брака. Однако актрисе удалось снова встретить свою любовь.

Недавно в СМИ появилась информация о помолвке влюбленных. В объективы камер папарацци попало обручальное кольцо Фэрис, благодаря которому все сделали вывод, что пара намерена связать себя узами брака.

Поклонники и журналисты начали поздравлять их с радостным событием. Анна и Майкл поблагодарили всех неравнодушных, чем вызвали еще больше поводов для слухов, ведь новости о помолвке отрицать они не стали. Официальные представители актрисы комментарии пока не давали.

Если Анна действительно выходит замуж, то это будет третий брак актрисы. Первым избранником Фэрис стал Бен Индра, но спустя четыре года супруги развеслись, после чего в жизни актрисы появился Крис Прэтт, и через два года отношений актеры поженились. В браке у них родился сын, но бывшим влюбленным не удалось сохранить семью.

В 2017 году Крис и Анна развелись. В интервью актриса говорила, что их союз никогда нельзя было назвать идеальным. Им просто удалось создать образ, в который верили окружающие, а на самом деле все было не так гладко. Хочется верить, что в этот раз Фэрис наконец найдет свое счастье.