Дженнифер Лопес рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств

Новости шоу бизнеса:Джей Ло рассказала, как во время съемок одного из фильмов режиссер ее добивался.

Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о сексуальных домогательствах со стороны режиссера, которые она пережила на съемках фильма.

На днях журнал The Hollywood Reporter презентовал яркую обложку Женская сила: именитый глянец представил обложку с первыми актрисами Голливуда с Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Лорой Дерн, Рене Зеллвегер, Аквафиной и Люпитой Нионго. Знаменитости снялись в эффектной фотосессии, а также дали откровенные интервью журналистам.

По сюжету ленты актриса должна была обнажиться, но мужчина попросил Дженнифер сделать это на личной встрече. Певица смогла защитить себя и ответить ему "Нет".

Он хотел посмотреть на мои сиськи. И я ответила: "Нет. Мы не на съемочной площадке". Сумела постоять за себя. Я помню, как запаниковала в тот момент. И, кстати, с нами в комнате находился художник по костюмам, другая женщина. К счастью, я из Бронкса, поэтому сумела дать решительный отпор, – вспомнила Лопес.

Дженнифер Лопес рекомендует не сдаваться перед обидчиком и не показывали ваши слабые стороны.

"Если вы в этот момент сдаетесь, этот человек неожиданно срывается и идет дальше, думая, что он может делать все, что захочет. И поскольку я очертила небольшую границу и сразу сказала "Нет", он отступил, а потом извинился. Но когда он вышел из комнаты, художник по костюмам сказала: "Мне так жаль, мне так жаль, что это произошло", – добавила актриса.