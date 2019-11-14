Скачать
Четверг, 14.11.2019
Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского
Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского
Украина может выйти из минских договоренностей
Украина может выйти из минских договоренностей
Украина - Эстония: анонс и прогноз на матч
Украина - Эстония: анонс и прогноз на матч
Зонд "Хаябуса-2" привезет на Землю образец астероида
Зонд "Хаябуса-2" привезет на Землю образец астероида

Дженнифер Лопес рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств

Дженнифер Лопес рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств
13:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Джей Ло рассказала, как во время съемок одного из фильмов режиссер ее добивался.

Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о сексуальных домогательствах со стороны режиссера, которые она пережила на съемках фильма.

На днях журнал The Hollywood Reporter презентовал яркую обложку Женская сила: именитый глянец представил обложку с первыми актрисами Голливуда с Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Лорой Дерн, Рене Зеллвегер, Аквафиной и Люпитой Нионго. Знаменитости снялись в эффектной фотосессии, а также дали откровенные интервью журналистам.

По сюжету ленты актриса должна была обнажиться, но мужчина попросил Дженнифер сделать это на личной встрече. Певица смогла защитить себя и ответить ему "Нет". 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#Ramona on #Batman. @variety’s #ActorsOnActors w/ Robert Pattinson #hustlersmovie: Art Streiber

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Он хотел посмотреть на мои сиськи. И я ответила: "Нет. Мы не на съемочной площадке". Сумела постоять за себя. Я помню, как запаниковала в тот момент. И, кстати, с нами в комнате находился художник по костюмам, другая женщина. К счастью, я из Бронкса, поэтому сумела дать решительный отпор, – вспомнила Лопес.

Cчастлива жить своей жизнью: Селена Гомес рассказала о хэйтерах и о своем весе (Фото)

Дженнифер Лопес рекомендует не сдаваться перед обидчиком и не показывали ваши слабые стороны.

"Если вы в этот момент сдаетесь, этот человек неожиданно срывается и идет дальше, думая, что он может делать все, что захочет. И поскольку я очертила небольшую границу и сразу сказала "Нет", он отступил, а потом извинился. Но когда он вышел из комнаты, художник по костюмам сказала: "Мне так жаль, мне так жаль, что это произошло", – добавила актриса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитость, Дженнифер Лопес, Домогательство, Сексуальное домогательство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
02 А могло быть совсем по другому: актеры, отказавшихся от судьбоносных ролей (Фото)
03 Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
04 Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине
05 Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября
Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по &quot;украинскому делу&quot;
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
Курс валют на 14 ноября: доллар и евро продолжают падать
Курс валют на 14 ноября: доллар и евро продолжают падать
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь