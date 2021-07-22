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Счастливая и с коляской: Наоми Кэмпбелл впервые вышла на публику с новорожденной дочерью

Счастливая и с коляской: Наоми Кэмпбелл впервые вышла на публику с новорожденной дочерью
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Известная британская модель, "черная пантера" модельного бизнеса 51-летняя Наоми Кэмпбелл в мае 2021 года впервые стала мамой. Стоит отметить, новость о рождении дочери у модели стала неожиданностью. 

Спустя 2 месяца после появления малышки на свет, Кэмпбелл впервые была замечена на прогулке с коляской. Папарацци засняли модель, когда она прогуливалась с маленькой дочерью по Нью-Йорку.

Наоми была одета в большую белую рубашку, черные брюки с зелеными вставками и кроссовки. На голове у нее была черная кепка с символикой клуба New York Yankees, а глаза скрывались под большими солнцезащитными очками. Модель любовалась пейзажем города и везла детскую коляску, накрытую бледно-розовым одеялом. 

Ранее, "Телеграф" писал, что американская певица Холзи впервые стала мамой. Артистка родила сына от своего возлюбленного - Алева Айдина.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Модель, Прогулка, Наоми Кэмпбелл.
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