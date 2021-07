Счастливая и с коляской: Наоми Кэмпбелл впервые вышла на публику с новорожденной дочерью

Известная британская модель, "черная пантера" модельного бизнеса 51-летняя Наоми Кэмпбелл в мае 2021 года впервые стала мамой. Стоит отметить, новость о рождении дочери у модели стала неожиданностью.

Спустя 2 месяца после появления малышки на свет, Кэмпбелл впервые была замечена на прогулке с коляской. Папарацци засняли модель, когда она прогуливалась с маленькой дочерью по Нью-Йорку.

Наоми была одета в большую белую рубашку, черные брюки с зелеными вставками и кроссовки. На голове у нее была черная кепка с символикой клуба New York Yankees, а глаза скрывались под большими солнцезащитными очками. Модель любовалась пейзажем города и везла детскую коляску, накрытую бледно-розовым одеялом.

Naomi Campbell, 50, is seen in public with her newborn daughter for first time pic.twitter.com/jpqhSRffbk

