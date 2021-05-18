50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой (фото)

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл в свои 50 лет впервые стала мамой.

Об этом она сообщила у себя в Инстаграм.

"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Очень большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, у меня нет слов, чтобы описать связь всей жизни, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Не существует большей любви", - написала она.

На фото показано, как она держит на своей ладони ступни новорожденной девочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

На момент публикации этой записи, пост собрал уже почти 500 тысяч лайков.

Кэмпбелл в настоящее время не состоит в браке

Напомним, ранее звезда сериала "Кухня, российская актриса Мария Горбань показала в сети свой "беременный" живот.