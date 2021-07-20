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Певица Холзи родила первенца от бойфренда Алева Айдина: первые фото малыша

Певица Холзи родила первенца от бойфренда Алева Айдина: первые фото малыша
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Звездный беби-бум продолжается. Вслед за известной актрисой Эмбер Херд, которая 8 апреля стала мамой девочки, пошла и популярная американская певица Холзи. Артистка родила сына от своего возлюбленного - Алева Айдина. Только в отличие от Херд, Холзи рожала сама, а не обращалась к суррогатному материнству. 

Радостной новость знаменитость поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав милые кадры с первой встречи и ребенком, а также показала, как она кормит грудью. 

Первенец Холзи появился на свет еще 14 июля, и пара решила назвать его - Эндер Ридли Айдин.

"Благодарность. От самых "редких" и эйфорических родов. Работает от любви", – написала под снимками артистка.

 
 
 
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Публикация от halsey (@iamhalsey)

Новоиспеченный отец, Алев Айдин, тоже поделился несколькими снимками у себя на страничке в соцсети. На фото видно, как мужчина поддерживает свою возлюбленную до и после родов.

 
 
 
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Публикация от Alev Aydin (@zoneaydin)

Ранее, "Телеграф" писал, что звезда фильма "Чудо-женщина", израильская актриса Галь Гадот стала многодетной мамой. Знаменитость родила третью дочь.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 112

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Беременность, Певица, Холзи.
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