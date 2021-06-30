Звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот стала мамой в третий раз: первое фото малыша

Звезда фильма "Чудо-женщина", израильская актриса Галь Гадот стала многодетной мамой. Знаменитость подарила своему мужу, бизнесмену Ярону Версано, третью дочь.

Радостной новостью 36-летняя актриса поделилась на своей странице в Инстаграме, опубликовав милый семейный снимок. "Чудо-женщина" решила не прятать новорожденную малышку, которую назвали Даниэлой, от общественности.

На фото присутствовало все семейство, а новорожденную держала на руках старшая сестричка, 9-летняя Альма.

"Мы все рады приветствовать Даниэлу в нашей семье" - подписала фото актриса.

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Отметим, что точную дату родов Гадот рассекречивать не стала, однако, судя по фото, Даниэла появилась на свет на днях.

Напомним, что Галь Гадот замужем за бизнесменом Яроном Версано уже 13 лет. Вместе пара воспитывает двоих, уже троих, дочерей - 9-летнюю Альму, 4-летнюю Майю и новорожденную Даниэлу.

Ранее, "Телеграф" писал, что готовится стать мамой во второй раз и американская рэперша Cardi B. Артистка ждет малыша от своего супруга Offset, с которым ранее хотела развестись, но передумала и помирилась.