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Галь Гадот рассмешила сеть роликом со съемочной площадки фильма "Чудо-женщина 1984" (видео)

Галь Гадот рассмешила сеть роликом со съемочной площадки фильма "Чудо-женщина 1984" (видео)
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

"Чудо-женщина 1984" - многострадальній фильм от студии Warner Bros. Из-за пандемии коронавируса премьера неоднократно переносилась, и наконец 16 декабря 2020 года фильм таки вышел в свет. 

Актриса Галь Гадот, исполнившая главную роль в картине, на своей странице в Инстаграм опубликовала забавный ролик, в котором показала, как проходили съемки фильма. А точнее неудачные дубли актрисы и ее коллег. 

Стоит отметить, что наибольшее количество неудачных дублей припало на финальную сцену, где исполнители главных ролей – Галь Гадот и Крис Пайн то и делали, что смеялись.

"Вы когда-нибудь задумывались, как выглядят съемки с самой замечательной командой?" - подписала видео актриса. 

 
 
 
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Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

Отзывы про фильм "Чудо-женщина: 1984" и стоит ли смотреть его в кино

Полную версию ролика, можно посмотреть на ютуб-канале Warner Bros.

Напомним, что фильм показывает жизнь Дианы после смерти Стива Тревора. Девушка устроилась на работу в институт, где работает с артефактами. Однажды в руки к супергероине попадает камень желаний и она невольно возвращает к жизни своего любимого, а ее коллега получает силу, намного мощнее чем у Дианы. И Чудо-женщина должна с этим справиться. 

Ранее, "Телеграф" писал, что новая версия фильма "Лига справедливости" несколько отличается от своего предшественника 2017 года. Стоит ли смотреть версию Зака Снайдера - читайте в нашем материале. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 530

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Кино, Актриса, Галь Гадот, Чудо-женщина 1984.
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