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В Warner Bros задумались об отсрочке запуска в прокат "Чудо-женщины 1984": дата релиза "Дюны" тоже под вопросом

В Warner Bros задумались об отсрочке запуска в прокат "Чудо-женщины 1984": дата релиза "Дюны" тоже под вопросом
Обновлено 04:30 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Warner Bros. рассматривает возможность отложить запуск в прокат своих фильмов "Чудо-женщина 1984" и "Дюна".

О возможных изменениях в графике релизов изданию Deadline рассказали источники из кинотеатров в США. По их словам, Warner Bros. рассматривает возможность отложить выход "Чудо-женщины 1984" со 2 октября на ноябрь или декабрь 2020 года.

Студия может перенести и другой свой фильм — "Дюну" Дени Вильнёва. Старт её проката намечен на 17-18 декабря, но если "Чудо-женщину 1984" отложат на конец 2020 года, то экранизацию романа Фрэнка Герберта могут сдвинуть на 2021 год.

Как объяснили инсайдеры, возможные изменения в расписании Warner Bros. связаны с тем, что в США по-прежнему не открылись кинотеатры в крупнейших городах вроде Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Ожидается, что кинозалы в них начнут работать только в первые недели октября 2020 года.

Ещё одна причина, по которой Warner Bros. может сдвинуть свои осенние релизы — прокат "Довода", которым тоже занимается WB. Студия надеется, что показы фильма Кристофера Нолана в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе принесут значительные сборы и помогут окупить производственный бюджет в 200 миллионов долларов. Но если кинотеатры в мегаполисах откроются только в октябре, "Довод" столкнётся в прокате с "Чудо-женщиной 1984" — и чтобы не допустить этого, Warner Bros. может отложить кинокомикс.

Не исключено, что релиз "Чудо-женщины 1984" перенесут на ноябрь.

Источники утверждают, что в этом месяце может появиться свободное окно, так как Disney может отложить выход своего супергеройского блокбастера "Чёрная вдова". Пока выход фильма со Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью намечен на 6 ноября, и студия не сообщала о планах по переносу его релиза.

Ждем в декабре: официальный трейлер фильма "Дюна" (Видео)

Deadline также сообщил, что Disney вдобавок может полностью отменить кинотеатральный прокат "Души" — мультфильма, который снял Пит Доктер ("Вверх", "Головоломка"). Его релиз намечен на 20 ноября, но, по слухам, студия может выпустить его сразу в онлайн-кинотеатре Disney+.

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Фильмы, Warner Bros., Дюна, Чудо-женщина 1984.

Автор:

Телеграф
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