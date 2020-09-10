Ждем в декабре: официальный трейлер фильма "Дюна" (Видео)

"Дюна" — экранизация одноимённого романа Фрэнка Герберта. Фильм, как и книга, расскажет о молодом аристократе Поле Атрейдесе, который объединяет жителей пустынь на планете Арракис и объявляет войну галактической империи.
Главные роли в фильме исполнили:
Режиссёром выступил Дени Вильнёв ("Бегущий по лезвию 2049", "Пленницы"), который также работал над сценарием экранизации совместно с Эриком Ротом ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Прибытие") и Джоном Спэйтсом ("Прометей").
Оператором фильма стал Грег Фрэйзер, который также снял "Ограбление казино" и номинировался на премию "Оскар" за "Льва", а композитором выступил Ханс Циммер.
"Дюна" неоднократно экранизировалась ранее — самыми известными стали фильм 1984 года, который снял Дэвид Линч, и проект Алехандро Ходоровски, отменённый в 1975 году.
Современная версия "Дюны" должна выйти 17 декабря 2020 года.