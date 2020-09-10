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Ждем в декабре: официальный трейлер фильма "Дюна" (Видео)

Ждем в декабре: официальный трейлер фильма "Дюна" (Видео)
Обновлено 01:29 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
В сети появился официальный трейлер фантастического фильма "Дюна" по роману Фрэнка Герберта.

"Дюна" — экранизация одноимённого романа Фрэнка Герберта. Фильм, как и книга, расскажет о молодом аристократе Поле Атрейдесе, который объединяет жителей пустынь на планете Арракис и объявляет войну галактической империи.

Главные роли в фильме исполнили:

  • Пол Атрейдес — Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем", "Король", "Маленькие женщины")
  • Лето Атрейдес — Оскар Айзек (По в "Звёздных войнах")
  • леди Джессика — Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", цикл "Миссия невыполнима")
  • Гурни Халлек — Джош Бролин ("Врождённый порок", "Да здравствует Цезарь")
  • Чани — Зендея ("Эйфория", "Человек-паук: Возвращение домой")
  • Стилгар — Хавьер Бардем
  • Дункан Айдахо — Джейсон Момоа
  • Владимир Харконнен — Стеллан Скарсгард
  • Глоссу Раббан — Дэйв Батиста

Режиссёром выступил Дени Вильнёв ("Бегущий по лезвию 2049", "Пленницы"), который также работал над сценарием экранизации совместно с Эриком Ротом ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Прибытие") и Джоном Спэйтсом ("Прометей").

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Оператором фильма стал Грег Фрэйзер, который также снял "Ограбление казино" и номинировался на премию "Оскар" за "Льва", а композитором выступил Ханс Циммер.

"Дюна" неоднократно экранизировалась ранее — самыми известными стали фильм 1984 года, который снял Дэвид Линч, и проект Алехандро Ходоровски, отменённый в 1975 году.

Современная версия "Дюны" должна выйти 17 декабря 2020 года.

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Фильмы, Дюна.

Автор:

Телеграф
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