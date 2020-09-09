Что нас ждет в будущем: трейлер третьего сезона сериала "Звездный путь: Дискавери" (Видео)

В ролике, который опубликовал в Twitter сценарист Алекс Куртцман, можно увидеть как уже известных героев, так и новых персонажей, в том числе трансгендера и гендерквира.
Третий сезон шоу расскажет о приключениях команды звездолета во главе с Майклом Бернемом в 3188 году, то есть через 930 лет после сюжета предыдущей истории. Экипажу корабля предстоит объединиться и спасти Федерацию, оказавшуюся на грани исчезновения.
What does the future hold? Find out October 15th. #StarTrekDiscovery#StarTrekDay pic.twitter.com/tCnDENH2n5
— Alex Kurtzman (@Alex_Kurtzman) September 8, 2020
Всего в рамках третьего сезона шоу будет выпущено 13 серий.
Первую серию продолжения "Звездный путь: Дискавери" онлайн-кинотеатр покажет 15 октября 2020 года, следующие эпизоды будут выкладываться на сайте CBS All Access еженедельно, по четвергам.