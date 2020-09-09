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Что нас ждет в будущем: трейлер третьего сезона сериала "Звездный путь: Дискавери" (Видео)

Что нас ждет в будущем: трейлер третьего сезона сериала "Звездный путь: Дискавери" (Видео)
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Звездный путь: Дискавери", в котором впервые появятся небинарные по полу и трансгендерные персонажи.

В ролике, который опубликовал в Twitter сценарист Алекс Куртцман, можно увидеть как уже известных героев, так и новых персонажей, в том числе трансгендера и гендерквира.

Третий сезон шоу расскажет о приключениях команды звездолета во главе с Майклом Бернемом в 3188 году, то есть через 930 лет после сюжета предыдущей истории. Экипажу корабля предстоит объединиться и спасти Федерацию, оказавшуюся на грани исчезновения.

Всего в рамках третьего сезона шоу будет выпущено 13 серий.

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Первую серию продолжения "Звездный путь: Дискавери" онлайн-кинотеатр покажет 15 октября 2020 года, следующие эпизоды будут выкладываться на сайте CBS All Access еженедельно, по четвергам. 

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Все по теме:

Кино, Сериал, Звездный путь, Трейлер.

Автор:

Телеграф
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