Что нас ждет в будущем: трейлер третьего сезона сериала "Звездный путь: Дискавери" (Видео)

В ролике, который опубликовал в Twitter сценарист Алекс Куртцман, можно увидеть как уже известных героев, так и новых персонажей, в том числе трансгендера и гендерквира.

Третий сезон шоу расскажет о приключениях команды звездолета во главе с Майклом Бернемом в 3188 году, то есть через 930 лет после сюжета предыдущей истории. Экипажу корабля предстоит объединиться и спасти Федерацию, оказавшуюся на грани исчезновения.

What does the future hold? Find out October 15th. #StarTrekDiscovery#StarTrekDay pic.twitter.com/tCnDENH2n5

