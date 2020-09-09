В Сети появился тизер "Легенды о волках", первого мультфильма для Apple+ (Видео)

В сети появился тизер мультфильма "Легенда о волках". Это будет первый анимационный фильм для Apple TV+.

По сюжету "Легенды о волках" (Wolfwalkers), юная охотница и её отец отправляются в Ирландию, чтобы истребить последнюю стаю волков. Но всё меняется после встречи с девушкой Мэб из загадочного племени, которое, по слухам, ночью превращается в волков.

Режиссёрами выступили Томм Мур, постановщик "Песни моря" и "Тайны Келлс", и Росс Стюарт, до этого работавший над "Тайной" в качестве художника. Производством, как и прежде, занимается ирландская студия Cartoon Saloon.

Главные роли в мультфильме озвучили Эва Уитэкер и Хонор Нифси ("Скрюченный домишко"), а Шон Бин исполнил роль Билла — отца одной из героинь.

"Легенда о волках", завершит так называемую "кельтскую трилогию", куда вошли предыдущие картины Мура — "Тайна Келлс" и "Песнь моря". Точной даты выхода у мультфильма пока нет.

Известно, что премьера долгостроя от режиссёра "Песни моря" пройдёт в рамках 45-го кинофестиваля в Торонто.