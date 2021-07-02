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"Она - начало моей оставшейся жизни": экс-супруга Джонни Депа тайно стала мамой

"Она - начало моей оставшейся жизни": экс-супруга Джонни Депа тайно стала мамой
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Пока весь мир следит за судебными разбирательствами между голливудским актером Джонни Депом и его экс-супругой Эмбер Херд, актриса утаила тот факт, что впервые стала матерью. Беременность ей скрывать не нужно было, так как ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству, так как сама она самостоятельно выносить ребенка не может.

Радостной новостью о пополнении в семье Эмбер Херд поделилась у себя на странице в Инстаграм, опубликовав и первый совместный снимок с новорожденной. Эмбер - мама девочки, которую она назвала Уна Пейдж - в честь покойной матери. А родилась Уна 8 апреля 2021 года.

"Она - начало моей оставшейся жизни" - прокомментировала рождение малышки Херд, отметив, что приняла решение стать матерью 4 года назад. 

35-летняя звезда "Аквамена" призналась, что хотела завести ребенка "на своих условиях", то есть без мужа и замужества.

 
 
 
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Публикация от Amber Heard (@amberheard)

Ранее, "Телеграф" писал, что Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в том, что она не сдержала свое обещание отдать 7 миллионов долларов, которые получила после развода, на благотворительность. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беременность, Актриса, Эмбер Херд, Джонни Деп.
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