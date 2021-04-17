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Джонни Депп обернул скандал с "избиением" Эмбер Херд в свою пользу, показав на видео, как всё было

Джонни Депп обернул скандал с "избиением" Эмбер Херд в свою пользу, показав на видео, как всё было
22:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Дело Джонни Деппа против его экс-супруги Эмбер Херд продолжается. 2 ноября 2020 года актера признали виновным в 12 из 14 случаев избиения актрисы. Однако Джонни Депп намерен бороться дальше, чтобы доказать свою невиновность. 

Издание DailyMail сообщило, что голливудский актер предоставил новые доказательства, показывающие, что Эмбер Херд лжет о драке, в которой, как она утверждала, актер разгромил их пентхаус и бросил телефон ей в лицо. 

На видео, которое было снято на боди-камеры полицейских, что прибыли на вызов в квартиру актеров, видно, что никаких явных признаков повреждений, беспорядка или пятен крови на полу или коврах нет. 

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Адвокат Деппа Адам Уолдман добавил, что отснятый материал доказывает, что никакого вреда не было и что рассказам Херд о том вечере нельзя доверять.

Ранее, "Телеграф" писал, что к расследованию Джонни Депп хочет привлечь и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, с которым у Херд был роман. Изобретателя уже вызвали в суд для дачи показаний.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Суд, Джонни Депп, Избиение, Эмбер Херд, актре.
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