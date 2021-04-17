Джонни Депп обернул скандал с "избиением" Эмбер Херд в свою пользу, показав на видео, как всё было

Дело Джонни Деппа против его экс-супруги Эмбер Херд продолжается. 2 ноября 2020 года актера признали виновным в 12 из 14 случаев избиения актрисы. Однако Джонни Депп намерен бороться дальше, чтобы доказать свою невиновность.

Издание DailyMail сообщило, что голливудский актер предоставил новые доказательства, показывающие, что Эмбер Херд лжет о драке, в которой, как она утверждала, актер разгромил их пентхаус и бросил телефон ей в лицо.

На видео, которое было снято на боди-камеры полицейских, что прибыли на вызов в квартиру актеров, видно, что никаких явных признаков повреждений, беспорядка или пятен крови на полу или коврах нет.

Адвокат Деппа Адам Уолдман добавил, что отснятый материал доказывает, что никакого вреда не было и что рассказам Херд о том вечере нельзя доверять.

Ранее, "Телеграф" писал, что к расследованию Джонни Депп хочет привлечь и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, с которым у Херд был роман. Изобретателя уже вызвали в суд для дачи показаний.