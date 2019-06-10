Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт сыграли тайную свадьбу

Свершилось: звезда "Стражей Галактики" и его возлюбленная Кэтрин Шварценеггер стали мужем и женой. Издание People поделилось деталями и первыми фотографиями прошедшей на этих выходных свадебной церемонии.
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер узаконили свои отношения в кругу близких друзей и родных, среди которых были 6-летний сын актера Джек, братья и сестры невесты, а также родители влюбленных. После официальной части церемонии Крис поблагодарил присутствующих за то, что они присоединились к ним с Кэтрин в такой особый день, а затем все наслаждались коктейлями и танцевали под хиты Бруно Марса, Нила Даймонда и Майли Сайрус. "Они выбрали прекрасное место, украшенное множеством цветов. Это была очень романтичная обстановка для свадьбы. Они с семьями делали совместные фото и выглядели очень счастливыми", — рассказал источник издания People.
После свадьбы Прэтт опубликовал фото с законной супругой и трогательно подписал пост: "Это был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед богом, нашими семьями и всеми, кого мы любим. Это было трогательно и эмоционально. Мы чувствуем себя такими счастливыми, начиная новую главу нашей жизни. Мы безумно благодарны родным и друзьям, а также Джорджио Армани за свадебное платье Кэтрин и мой идеальный костюм".
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Yesterday was the best day of our lives! We became husband and wife in front of God, our families and those we love. It was intimate, moving and emotional. We feel so blessed to begin this new chapter of our lives. We are so thankful to our families and our friends who stood with us and grateful to Mr. Giorgio Armani who created a once in a lifetime dress for Katherine to wear and for me, the perfect suit. This morning we feel nothing but blessed.
Для актера это уже второй брак: в июле 2017 года, спустя восемь лет совместной жизни, они с Анной Фэрис объявили о расставании. А в январе 2019 года Прэтт сделал Шварценеггер предложение руки и сердца.