Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт сыграли тайную свадьбу

Новости шоу бизнеса: 39-летний Крис Прэтт и 29-летняя Кэтрин Шварценеггер долго и тщательно готовились к торжеству.

Свершилось: звезда "Стражей Галактики" и его возлюбленная Кэтрин Шварценеггер стали мужем и женой. Издание People поделилось деталями и первыми фотографиями прошедшей на этих выходных свадебной церемонии.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер узаконили свои отношения в кругу близких друзей и родных, среди которых были 6-летний сын актера Джек, братья и сестры невесты, а также родители влюбленных. После официальной части церемонии Крис поблагодарил присутствующих за то, что они присоединились к ним с Кэтрин в такой особый день, а затем все наслаждались коктейлями и танцевали под хиты Бруно Марса, Нила Даймонда и Майли Сайрус. "Они выбрали прекрасное место, украшенное множеством цветов. Это была очень романтичная обстановка для свадьбы. Они с семьями делали совместные фото и выглядели очень счастливыми", — рассказал источник издания People.

После свадьбы Прэтт опубликовал фото с законной супругой и трогательно подписал пост: "Это был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед богом, нашими семьями и всеми, кого мы любим. Это было трогательно и эмоционально. Мы чувствуем себя такими счастливыми, начиная новую главу нашей жизни. Мы безумно благодарны родным и друзьям, а также Джорджио Армани за свадебное платье Кэтрин и мой идеальный костюм".

Для актера это уже второй брак: в июле 2017 года, спустя восемь лет совместной жизни, они с Анной Фэрис объявили о расставании. А в январе 2019 года Прэтт сделал Шварценеггер предложение руки и сердца.