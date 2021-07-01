Суд отклонил просьбу Бритни Спирс об отстранении ее отца от опекунства

Дело об опеке над американской певицей Бритни Спирс продолжает набирать обороты. В своем первом публичном заявлении в зале суда, которое состоялось 23 июня, артистка сообщила, что очень хочет избавиться от принудительного контроля со стороны своего отца Джейми Спирса и вернуть свою прежнюю жизнь.

Также напомним, что ранее, суд уже отменил прежний уровень власти Спирса над артисткой, однако певица хотела полностью "избавиться" от его опеки. Однако, суд в Лос-Анджелесе отказал Бритни Спирс в удовлетворении ее прошения.

Об этом сообщает Variety.

"Запрос о приостановке статуса Джейми Спирса как единственного опекуна сразу после назначения компании Bessemer Trust отклонен" - говорится в сообщении.

Решение суда связано с предыдущим ходатайством защитников певицы и не принимает во внимание показания, с которыми Бритни Спирс выступила неделей ранее в суде.

Ранее, "Телеграф" писал, что Джейми Спирс заявил, что его дочь страдает слабоумием, чтобы сохранить опеку над состоянием исполнительницы.