Отец Бритни Спирс не будет ее единственным опекуном: детали судебного решения

В четверг, 11 февраля, в США состоялись очередные слушания по делу об опекунстве над 39-летней Бритни Спирс, которая в декабре прошлого года презентовала ранее неизвестную песню Swimming In The Stars.

Как сообщает BBC, судья отклонил просьбу отца певицы Джейми Спирса сохранить прежний уровень власти над ее инвестициями. Решение означает, что Спирс и частная трастовая компания Bessemer Trust теперь будут иметь равные полномочия по управлению финансами Бритни.

Напомним, что опекунство - это юридическое соглашение, которое было создано из-за опасений по поводу психического здоровья поп-звезды.

Джейми Спирс контролировал финансовые дела своей дочери с 2008 года, но певица недавно дала понять, что такое положение дел ей совсем не нравится. Адвокат Бритни, Сэмюэл Ди Ингем III, ранее заявлял, что певица боится своего отца и не хочет, чтобы он контролировал ее финансы и карьеру.

"Ни для кого не секрет, что моя клиентка не хочет, чтобы ее отец был соопекуном", - отметил он.

Интерес к делу возобновился после недавнего выхода документального фильма, в котором рассказывается о конфликте из-за опеки над певицей - Framing Britney Spears. В нем также рассматривается движение #FreeBritney, кампания некоторых поклонников звезды, которые считают, что ее жизнь и карьера контролируются против ее воли. Активисты группы отсутствовали на слушаниях в четверг.

Ранее Бритни Спирс просила суд назначить распорядителем всего ее имущества Bessemer Trust Company. Теперь компания только на половину сможет контролировать финансы, здоровье и музыкальную карьеру исполнительницы.