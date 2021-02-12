Умерла легенда джаза Чик Кориа: лучшие композиции музыканта (фото, видео)

Во вторник, 9 февраля, скончался легендарный джазовый музыкант Чик Кориа. О смерти мужчины стало известно лишь сейчас, на его официальной странице в Инстаграме.

"Мы с большой печалью сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет от рака, который был обнаружен совсем недавно", - пишут представители звезды в соцсети.

Отмечается, что на протяжении всей своей жизни и карьеры Чик наслаждался свободой и весельем, создавая что-то новое. Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также для многих был великим наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, которые он провел в гастролях по всему миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов людей.

Чик Кориа, или Армандо Энтони Кориа, родился 12 июня 1941 года в семье итальянских иммигрантов в городе Челси, штат Массачусетс, США.

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За более чем 50-летнюю карьеру Кориа работал с некоторыми из самых известных джазовых музыкантов, включая Диззи Гиллеспи, Херби Манн и Майлз Дэвис.

У Кореи больше всего джазовых наград на премию Грэмми среди всех артистов: 23 победы и 67 номинаций.

View this post on Instagram A post shared by Chick Corea (@chickcorea)

View this post on Instagram A post shared by Chick Corea (@chickcorea)

Сначала музыкант играл в коллективе Майлза Дэвиса, где приложил руку к альбомам In a Silent Way и Bitches Brew.

Затем Кориа создал трио Circle, а позже - джаз-фьюжн группу Return to Forever, с которой и добился широкой известности.

Он также сыграл со знаменитой рок-группой Foo Fighters (основана Дэйвом Гролом, экс-барабанщиком Nirvana) их хит Times like this.

Последний альбом музыканта вышел в 2020-м под названием Plays, на нем записаны сольные исполнения артиста.

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