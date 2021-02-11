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Умер основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт: названа причина

Умер основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт: названа причина
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

На 79-м году жизни скончался культовый американский издатель, основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт.

Об этом The New York Post сообщил его брат Джимми.

Флинт умер в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Ему было 78 лет.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки.  Первый номер порнографического журнала Hustler Флинт опубликовал в 1974 году, а спустя два года основал компанию Larry Flynt Publications. В скором времени он захватил треть американского рынка с тиражом в три миллиона экземпляров.

Ларри Флинт

В 1978 году на Флинта покушался серийный убийца и расист Джозеф Франклин - он выстрелил в издателя, после чего Флинт вынужден был передвигаться в инвалидной коляске. П словам убийцы, он решил убить Флинта из-за того, что тот пропагандировал межрасовые половые отношения.

Ларри Флинт

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В 1996 году вышел биографический фильм "Народ против Ларри Флинта" в Вуди Харрельсон в главной роли. А в 2008 году Флинт снял порнографический фильм с двойником бывшего кандидата в вице-президенты США Сары Пэйлин.

В 2017 году Флинт опубликовал в газете The Washington Post объявление на целую полосу. Он пообещал $10 млн за информацию, которая может привести к импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.

Как писал "Телеграф", 9 февраля стало известно о смерти американской певицы Мэри Уилсон. А 8 февраля ушел из жизни известный французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 197

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США, Лос-Анджелес, Ларри Флинт, Порно.
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