Фаны бьют тревогу: поклонникам не понравился новый опекун Бритни Спирс

Новым опекуном Бритни Спирс стала ее сестра, но фанатам певицы это не понравилось. Они уверены - она еще хуже отца.

Сестра певицы Бритни Спирс, 29-летняя Джейми Линн, получила право распоряжаться трастовым фондом поп-дивы и фактически стала ее опекуном, вместо отца, который контролировал жизнь дочери более 10 лет.

Последние годы Спирс и ее поклонники активно боролись за свободу от родительского контроля, но новый поворот их ничуть не обрадовал. Последователи движения #FreeBritney уверены, что Джейми Линн проявит себе еще хуже отца, ведь ее якобы интересуют только деньги знаменитой сестры.

Юридически Бритни Спирс не контролирует свою жизнь уже более 10 лет. Все дело в том, что после того, как на пике славы певица столкнулась с психическими расстройствами, суд передал ее имущество, финансовые и некоторые личные активы под контроль ее отца и адвоката Джейми Спирса. Подобная форма опекунства обычно применяется к тем, кто в силу тех или иных причин не может самостоятельно принимать важные решения.

По решению суда Джейми обязали контролировать финансовое состояние певицы (а это около $200 миллионов) и даже повседневную жизнь. Без разрешения опекуна артистке запрещено водить автомобиль, голосовать, беременеть, тратить свои же деньги, покидать дом, нанимать адвоката. Фактически, к Спирс применяются те же меры, что и к пожилым людям с деменцией.

Весной 2019 года поклонники, а вслед за ними и пресса, заговорили о том, что певицу якобы насильно удерживают под родительским контролем, в котором она давно не нуждается. Так появилось движение #FreeBritney, последователи которого стали требовать для нее свободы.

К осени Джейми Спирс отказался от опеки над дочерью, сославшись на проблемы со здоровьем. Тогда новым представителем певицы стала ее менеджер Джоди Монтгомери, хотя поклонники были уверены, что Джейми Спирс все равно продолжает жить за счет дочери.

В августе этого года стало известно, что певице удалось отстранить отца от опекунства и сделать Монтгомери своим единственным представителем. Но вот незадача - в свое время младшая сестра знаменитости была назначена ее дополнительным опекуном, а теперь подала заявку на усиление контроля над трастовым фондом Бритни и ее финансовым состоянием.

Как пишет BBC, Джейми Линн намерена управлять активами сестры и ее детей, а после смерти певицы сможет распоряжаться ее деньгами из фонда. Поклонники певицы уверены - сестра лишь усугубит ситуацию, и в этом якобы нет сомнений. В качестве доказательства своей теории они напомнили, что именно "папина дочка" Джейми Линн однажды блокировала все комментарии в соцсетях, связанные с движением #FreeBritney.

В связи с этим Спирс посочувствовала и певица Шер. "Она много работала, была "золотой гусыней", которая приносила много денег. Заболела, и теперь стала дойной коровой! Кто-то из этих людей, кто делает деньги на ее болезни, действительно желает ей добра?" - поинтересовалась она в соцсети.