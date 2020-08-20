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Экс-супруг Бритни Спирс поддержал певицу в борьбе за освобождение из-под опеки отца

Экс-супруг Бритни Спирс поддержал певицу в борьбе за освобождение из-под опеки отца
19:34 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
Джейсон Александер, который в январе 2004 года на 55 часов стал ее мужем, вышел на протест #FreeBritney в Лос-Анджелесе.

Вместе с поклонниками поп-звезды Джейсон призывает суд лишить ее отца Джейми Спирса права управлять ее делами и финансами.

"Я говорил с Бритни по телефону и она определенно хочет, чтобы ее отец перестал быть ее опекуном", - цитирует Александера издание Insider.

Отец Бритни Спирс стал ее опекуном в 2008 году, когда певицу признали недееспособной после госпитализации в психиатрическую клинику. Спустя 12 лет он продолжает распоряжаться ее жизнью и имуществом, что, по мнению многих, не является необходимым. В последние месяцы в социальных сетях выросло возмущение по поводу положения Бритни, о чем писали Пэрис Хилтон, Роуз Макгоуэн и другие знаменитости.

Сама певица ходатайствовала о том, чтобы лишить отца опекунства и передать свои дела в руки Джоди Монтгомери - квалифицированного фидуциара, которая исполняла обязанности Джейми Спирса в 2019 году из-за его проблем со здоровьем.

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Напомним, Спирс вышла замуж за своего друга детства Александра во время совместной поездки в Лас-Вегас в январе 2004 года. Спустя 55 часов брак был расторгнут: певица заявила, что не до конца осознавала серьезность происходящего. В сентябре того же года, через 5 месяцев после знакомства, поп-звезда вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна.

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Бритни Спирс, Певица, Джейсон Александер.

Автор:

Телеграф
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