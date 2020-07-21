"Гораздо моложе и лучше": Бритни Спирс поделилась новыми фото без макияжа (Фото)

Всемирно известная певица Бритни Спирс продолжает делиться с поклонниками новыми снимками. Она не боится предстать перед камерами без макияжа, напротив, Бритни очень нравится показывать себя без лишних "украшений".
Вчера, 20 июля, звезда поделилась новой серией снимков.
На селфи певица предстала в красивой белой блузке со цветочным принтом и с подобранными волосами. Красоту своего взгляда она подчеркнула тушью для глаз.
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Who would have thunk it ?!?! After all this time in my life I’m just now learning that no makeup is the way to go .... I mean …. a little makeup is fun but after spending so much time in hair and makeup chairs to look flawless .... I think a natural look is the way to go …. it makes you look waaaay younger and so much better !!!! Pssss YES .... I know I’m wearing mascara in this !!!!
Поклонники оценили внешний вид Бритни и в сумме эти фото набрали свыше 1 млн лайков.
В подписи к снимкам Спирс сообщила, что позировала без макияжа:
"Кто бы мог подумать?! После стольких лет моей жизни я поняла, что отсутствие макияжа — лучше всего… Я подразумеваю… немного макияжа это весело, но после всего того времени, которое я провела в креслах парикмахеров и визажистов, чтобы выглядеть невероятно красиво, я пришла к тому, что мне нравится естественность. Так я выгляжу гораздо моложе и лучше. Ps. И, да… я знаю, что на этих фото на мне есть тушь для ресниц", — написала она.