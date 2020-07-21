"Гораздо моложе и лучше": Бритни Спирс поделилась новыми фото без макияжа (Фото)

Американская знаменитость Бритни Спирс опубликовала несколько новых снимков в своем микроблоге в Instagram.

Всемирно известная певица Бритни Спирс продолжает делиться с поклонниками новыми снимками. Она не боится предстать перед камерами без макияжа, напротив, Бритни очень нравится показывать себя без лишних "украшений".

Вчера, 20 июля, звезда поделилась новой серией снимков.

На селфи певица предстала в красивой белой блузке со цветочным принтом и с подобранными волосами. Красоту своего взгляда она подчеркнула тушью для глаз.

Поклонники оценили внешний вид Бритни и в сумме эти фото набрали свыше 1 млн лайков.

В подписи к снимкам Спирс сообщила, что позировала без макияжа:

"Кто бы мог подумать?! После стольких лет моей жизни я поняла, что отсутствие макияжа — лучше всего… Я подразумеваю… немного макияжа это весело, но после всего того времени, которое я провела в креслах парикмахеров и визажистов, чтобы выглядеть невероятно красиво, я пришла к тому, что мне нравится естественность. Так я выгляжу гораздо моложе и лучше. Ps. И, да… я знаю, что на этих фото на мне есть тушь для ресниц", — написала она.