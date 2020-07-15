Мать Бритни Спирс намерена самостоятельно распоряжаться многомиллионным состоянием знаменитой дочери

65-летняя мама американской поп-певицы Бритни Спирс, Линн Спирс, подала прошения в окружной суд Лос-Анджелеса, чтобы самостоятельно контролировать все финансовые операции своей богатой дочери.

По данным издания The Blast, Линн Спирс хочет получать специальные уведомления о всех финансовых операциях, связанных с фондом Revocable Trust SJB, который был основан Бритни еще в далеком 2004 году.

Целью открытия фонда Revocable Trust SJB была возможность защиты своих многомиллионных активов, а также передача некоторой доли своим двум сыновьям для материального поддержания их в будущем.

Кроме этого, фонд может распоряжаться всеми материальными и финансовыми активами и после смерти Бритни Спирс.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on May 4, 2020 at 6:10pm PDT

Как сообщалось ранее, в начале мая 38-летняя американская поп-исполнительница Бритни Спирс заявила, что хочет стать матерью в третий раз, но ее отец, который до недавнего времени был официальным опекуном дочери, решительно против этого. Напомним, что опекунство понадобилось Бритни после того, как в 2008 году у звезды случился нервный срыв.

Джейми Спирс полноправно контролировал состояние дочери, которое оценивается в 200 миллионов долларов, а также управлял ее бизнесом.

На данный момент официальным опекуном певицы назначена ее помощница Джоди Монтгомери, которая сотрудничает с Бритни уже много лет.