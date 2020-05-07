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Бритни Спирс заявила, что мечтает снова стать матерью, но ее отец против

Бритни Спирс заявила, что мечтает снова стать матерью, но ее отец против
20:37 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:67-летний Джейми Спирс запретил ей беременеть и рожать от бойфренда, фитнес-тренера Сэма Асгари.

Американская поп-звезда Бритни Спирс хотела вывести роман с 26-летним тренером Сэмом Асгари на новый уровень. Влюбленные вместе уже почти три года и задумались о совместном ребенке, однако отец артистки оказался решительно против.

67-летний Джейми Спирс запретил ей беременеть и рожать от бойфренда. Его мнение оказалось весомым: до недавнего времени мужчина являлся официальным опекуном знаменитой дочери, контролировал ее лечение и финансы, а также общался с медицинским персоналом в качестве ее представителя. Опекунство понадобилось Бритни после крупного нервного срыва в 2008 году.

После конфликта Спирса с 13-летним сыном звезды Шоном тот передал права по опеке давней помощнице исполнительницы хита Toxic Джоди Монтгомери, однако это не убавило его авторитета.

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"В конце прошлого года Бритни заявила, что хочет завести ребенка. Она надеялась создать семью. Но Джейми был против ее беременности", - цитирует инсайдера Us Weekly.

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Бритни Спирс, Певица, Сэм Асгари, Джейми Спирс.
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