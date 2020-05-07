Бритни Спирс заявила, что мечтает снова стать матерью, но ее отец против

Новости шоу бизнеса:67-летний Джейми Спирс запретил ей беременеть и рожать от бойфренда, фитнес-тренера Сэма Асгари.

Американская поп-звезда Бритни Спирс хотела вывести роман с 26-летним тренером Сэмом Асгари на новый уровень. Влюбленные вместе уже почти три года и задумались о совместном ребенке, однако отец артистки оказался решительно против.

67-летний Джейми Спирс запретил ей беременеть и рожать от бойфренда. Его мнение оказалось весомым: до недавнего времени мужчина являлся официальным опекуном знаменитой дочери, контролировал ее лечение и финансы, а также общался с медицинским персоналом в качестве ее представителя. Опекунство понадобилось Бритни после крупного нервного срыва в 2008 году.

После конфликта Спирса с 13-летним сыном звезды Шоном тот передал права по опеке давней помощнице исполнительницы хита Toxic Джоди Монтгомери, однако это не убавило его авторитета.

"В конце прошлого года Бритни заявила, что хочет завести ребенка. Она надеялась создать семью. Но Джейми был против ее беременности", - цитирует инсайдера Us Weekly.