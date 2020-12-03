Бритни Спирс представила ранее неизвестную песню Swimming In The Stars

39-летняя американская певица Бритни Спирс, которая после 4-летнего перерыва в 2020 году выпустила сингл "Mood Ring", представила 2 декабря неизданный ранее трек под названием Swimming In The Stars. Именно в этот день звезда отметила свой день рождения.

Видео с аудио появилось на официальном YouTube-канале всемирно известной исполнительницы.

Swimming In The Stars войдет в переиздание ее пластинки Glory 2016 года, релиз которого запланирован на 4 декабря этого года.

Примечательно, что выход новинки Бритни никак не анонсировала.

Напомним, что ее старая песня Baby One More была названа лучшим дебютным синглом всех времен.

Ранее "Телеграф" писал, что популярная американская певица Бритни Спирс согласилась на добровольное опекунство. Ранее ее фанаты организовали вирусную кампанию #FreeBritney для того, чтобы спасти певицу якобы от контроля своего отца.