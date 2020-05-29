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Впервые за 4 года: Бритни Спирс представила песню "Mood Ring" (Видео)

Впервые за 4 года: Бритни Спирс представила песню "Mood Ring" (Видео)
19:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Артистка представила песню Mood Ring, которая является первой за 4 года новинкой, которую она опубликовала в сети.

Сейчас новинка от Бритни Спирс постепенно покоряет все музыкальные платформы, а тысячи меломанов уже успели прослушать лирический трек Mood Ring.

По словам артистки, композицию она записала еще в 2016 году для японской версии альбома Glory. Музыкальную новинку артистка создала совместно с DJ Mustard, который добавил современных битов к романтическому треку.

В песне Бритни Спирс описала чувства, которые испытывает человек, когда влюбляется.

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Символично она представила и новую обложку пластинки Glory. Перед камерой Бритни Спирс появилась в сетчатом купальнике, который едва прикрыл ее обнаженное тело. Пикантное фото украсило и запись Mood Ring.

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Видео, Бритни Спирс, Песня, Mood Ring.
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