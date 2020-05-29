Леди Гага и Blackpink выпустили совместную песню (Видео)

Американская певица Леди Гага и южнокорейская герл-группа Blackpink выпустили совместный трек Sour Candy. Композиция войдет в новый альбом Леди Гаги Chromatica, релиз которого запланирован на 29 мая. Помимо коллаборации с Blackpink, в альбоме появится совместная песня с Арианой Гранде Rain on Me, а также запись с Элтоном Джоном. Всего в треклист войдут 16 песен, в том числе представленная ранее Stupid Love.