Скачать
Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Больше всего настораживает": Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины
"Больше всего настораживает": Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины
В Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек
В Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек
Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией
Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией
"Я понесу наказание по решению народа": Михаил Ефремов признал вину в ДТП
"Я понесу наказание по решению народа": Михаил Ефремов признал вину в ДТП

Добровольное решение: Бритни Спирс рассказала о своем опекунстве

Добровольное решение: Бритни Спирс рассказала о своем опекунстве
13:44 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Поклонники Бритни Спирс, поддержавшие движение #FreeBritney, убеждены, что певицу больше 10 лет удерживают под опекой, в которой она не нуждается. Сама Спирс, однако, заявила в суде, что ее опекунство было добровольным.

Последние 12 лет профессиональная и частная жизнь Бритни проходила под контролем отца, назначенного опекуном после ее психиатрической госпитализации в 2008 году. Сейчас, однако, певица обратилась в суд с просьбой лишить отца права контролировать ее жизнь, и распорядителем трастового фонда Бритни назначили ее сестру Джейми Линн Спирс.

Теперь, согласно новым документам, певица попросила суд назначить распорядителем ее имущества Bessemer Trust Company: компания будет контролировать финансы Спирс, ее здоровье и музыкальную карьеру. В судебных документах также говорится, что Спирс не имеет нарушений умственного развития и не является пациентом в государственном медицинском учреждении.

В прошлом месяце Бритни решительно выступила против того, чтобы отец оставался единственным распорядителем ее имущества. Она хочет, чтобы на эту роль назначили квалифицированного корпоративного фидуциара. Слушание по делу об опеке, в котором примет участие сама Спирс, назначено на 10 ноября.

Фаны бьют тревогу: поклонникам не понравился новый опекун Бритни Спирс

Опекунство Бритни давно беспокоит поклонников, которые считали, что ее отец взял под контроль активы дочери. Фаны разогнали вирусную кампанию #FreeBritney, чтобы ее освободить, хотя сам Джейми Спирс опроверг обвинения. "Я должен ежегодно сообщать суду о каждом потраченном центе, как, черт возьми, я могу что-то украсть?" - возмущался он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бритни Спирс, Певица, Опекунство.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото
02 Представители ОРДЛО от Украины в ТКГ: Кравчук довел Грызлова до истерики
03 Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди
04 Горячие снимки: Деми Роуз похвасталась формами в откровенном купальнике
05 Кулеба рассказал, что думает о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лесные пожары: села эвакуируют, сильный ветер мешает локализовать огонь
Лесные пожары: пострадали двое военных
Польша сократила срок обязательного карантина
Польша сократила срок обязательного карантина
Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир
Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир
&quot;Когда, если не сейчас?&quot;: Виталий Козловский решил вернуться в студенческую жизнь
"Когда, если не сейчас?": Виталий Козловский решил вернуться в студенческую жизнь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь