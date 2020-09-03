Добровольное решение: Бритни Спирс рассказала о своем опекунстве

Поклонники Бритни Спирс, поддержавшие движение #FreeBritney, убеждены, что певицу больше 10 лет удерживают под опекой, в которой она не нуждается. Сама Спирс, однако, заявила в суде, что ее опекунство было добровольным.

Последние 12 лет профессиональная и частная жизнь Бритни проходила под контролем отца, назначенного опекуном после ее психиатрической госпитализации в 2008 году. Сейчас, однако, певица обратилась в суд с просьбой лишить отца права контролировать ее жизнь, и распорядителем трастового фонда Бритни назначили ее сестру Джейми Линн Спирс.

Теперь, согласно новым документам, певица попросила суд назначить распорядителем ее имущества Bessemer Trust Company: компания будет контролировать финансы Спирс, ее здоровье и музыкальную карьеру. В судебных документах также говорится, что Спирс не имеет нарушений умственного развития и не является пациентом в государственном медицинском учреждении.

В прошлом месяце Бритни решительно выступила против того, чтобы отец оставался единственным распорядителем ее имущества. Она хочет, чтобы на эту роль назначили квалифицированного корпоративного фидуциара. Слушание по делу об опеке, в котором примет участие сама Спирс, назначено на 10 ноября.

Опекунство Бритни давно беспокоит поклонников, которые считали, что ее отец взял под контроль активы дочери. Фаны разогнали вирусную кампанию #FreeBritney, чтобы ее освободить, хотя сам Джейми Спирс опроверг обвинения. "Я должен ежегодно сообщать суду о каждом потраченном центе, как, черт возьми, я могу что-то украсть?" - возмущался он.