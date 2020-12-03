Скачать
Четверг, 03.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Украине подскочила смертность от коронавируса, но есть и хорошие новости
В Украине подскочила смертность от коронавируса, но есть и хорошие новости
Окрестности Лачина после отступления Армении в Карабахе сняли на видео
Окрестности Лачина после отступления Армении в Карабахе сняли на видео
Шокирующее признание и выгон фаворита: чем удивит 7 выпуск «Холостячки»
Шокирующее признание и выгон фаворита: чем удивит 7 выпуск «Холостячки»
Заря - Лестер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Заря - Лестер: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Онлайн-концерт Дуа Липы побил мировой рекорд

Онлайн-концерт Дуа Липы побил мировой рекорд
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Американская певица Дуа Липа установила новый мировой. Ее онлайн-концерт Studio 2054, который прошел 27 ноября, набрал более 5 миллионов просмотров по всему миру.

Об этом сообщила сама певица на своей странице в Твиттере, добавив несколько кадров с выступления.

«Я невероятно рада сообщить вам, что у Studio 2054 было более 5 миллионов зрителей по всему миру !!! Большое спасибо всем за то, что подключились !!» - написала знаменитость.

Точное количество зрителей еще предстоит еще посчитать, однако уже известно, что около 2 млн зрителей пришло из Китая, 95 тыс. из Индии.

До 6 декабря включительно концерт Studio 2054 можно будет посмотреть по цене 7,5 фунта стерлингов.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что YouTube и Google создали бесконечный клип на трек "Bad Guy" Билли Айлиш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Рекорд, Музыка, Дуа Липа.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крики слышали с самого утра: соседи о роковом скандале между блогером Reeflay и его подругой
02 Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
03 В Венгрии заговорили о «гражданской войне» в Закарпатье
04 Санду объявила о попытке захвата власти и вызывает людей на протест
05 Кремль будет доволен: в заявлении венгерских депутатов про «гражданскую войну» в Закарпатье подметили важный момент
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сделал замечание и поплатился: жестокое групповое избиение на столичной Оболони разозлило украинцев
Сделал замечание и поплатился: жестокое групповое избиение на столичной Оболони разозлило украинцев
При пожаре в здании онкоцентра в Москве погибли люди: видео с места
При пожаре в здании онкоцентра в Москве погибли люди: видео с места
Встретимся по ту сторону кислородной маски: врач рассказал о поездке с антимасочниками в электричке
Встретимся по ту сторону кислородной маски: врач рассказал о поездке с антимасочниками в электричке
Самая исцеляющая часть жизни: принц Гарри рассказал, как изменилась его жизнь после рождения сына
Самая исцеляющая часть жизни: принц Гарри рассказал, как изменилась его жизнь после рождения сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь