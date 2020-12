Онлайн-концерт Дуа Липы побил мировой рекорд

Американская певица Дуа Липа установила новый мировой. Ее онлайн-концерт Studio 2054, который прошел 27 ноября, набрал более 5 миллионов просмотров по всему миру.

Об этом сообщила сама певица на своей странице в Твиттере, добавив несколько кадров с выступления.

«Я невероятно рада сообщить вам, что у Studio 2054 было более 5 миллионов зрителей по всему миру !!! Большое спасибо всем за то, что подключились !!» - написала знаменитость.

I am BEYOND excited to let you know that Studio 2054 had over 5 MILLION viewers globally on Friday night !!! - thank you so much to everyone for tuning in!! I’m also so happy to announce that we’ve kept the show available to watch until Sunday ‼️‼️‼️https://t.co/GeQCKcWavN pic.twitter.com/3nF6klFMmU

— DUA LIPA (@DUALIPA) November 30, 2020