Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александер задержан: в чем его обвиняют

Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александер был арестован в Нэшвилле 26 января. Причиной задержания стали вождение в нетрезвом состоянии и хранение наркотиков.

Об этом сообщает издание Page Six.

Правоохранители выдвинули 39-летнему мужчине три обвинения: вождение в нетрезвом виде, незаконное использование принадлежностей для наркотиков и хранение запрещенных веществ.

Александер был освобожден в тот же день, выйдя под залог в 2500 долларов. Однако суд таки состоится. Заседание назначено на 30 апреля.

Напомним, что Бритни Спирс и Александер - друзья детства. В далеком 2004 году в состоянии сильного алкогольного и вероятно наркотического опьянения пара поженилась в часовне Лас-Вегаса. Однако их брак просуществовал всего 55 часов.

Ранее, "Телеграф" писал, что вместе с поклонниками Спирс Джейсон Александер вышел на протест #FreeBritney в Лос-Анджелесе, поддержав свою экс-супругу в борьбе за освобождение из-под опеки отца.