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Отец Бритни Спирс "нашел" у дочери серьезную болезнь

Отец Бритни Спирс "нашел" у дочери серьезную болезнь
14:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Britney Spears

Отец американской певицы Бритни Спирс, Джейми Спирс, заявил, что его знаменитая дочь страдает слабоумием.

Как сообщает издание Daily Mail, подавая документы для контроля над финансами Бритни более десяти лет назад, Джейми написал в бумагах, что поп-звезда страдает деменцией. Это указание будет обсуждаться в предстоящем документальном фильме BBC о певице под названием The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship ("Битва за Бритни: фанаты, кэш и консерваторство".

В документах, показанных в киноленте, 68-летний мужчина, как сообщается, поставил отметку в клетке, в которой говорилось "Это связано с лечением деменции" в качестве причины, чтобы сохранить опеку над состоянием исполнительницы.

Деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.

Напомним, что после тяжелого развода с Кевином Федерлайном в 2006 году и нервного срыва Бритни признали неспособной самостоятельно контролировать собственную жизнь. С тех пор отец певицы был ее опекуном.

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В субботу, 1 мая, Бритни опубликовала на своей странице черно-белое фото маленькой девочки, позирующей с поднятым средним пальцем.

 
 
 
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A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

"Привет, меня зовут Бритни Спирс… приятно познакомиться!!!!! Один из моих самых сильных талантов - это то, что я довольно прямолинейная !!!!!", - загадочно подписала снимок певица, что дало новую пищу для размышлений ее фанатам.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года американский суд лишил права Джейми Спирса быть единственным опекуном своей дочери.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Бритни Спирс, Деменция, Джейми Спирс.
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