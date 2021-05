На 90-м году жизни умерла оскароносная актриса Олимпия Дукакис

В субботу, 1 мая, в возрасте 89 лет скончалась американская актриса Олимпия Дукакис. Звезда тихо ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке.

О смерти сообщил ее брат Аполлон Дукакис на странице в Facebook.

"Сегодня утром в Нью-Йорке скончалась моя любимая сестра Олимпия Дукакис. После долгих месяцев проблем со здоровьем она наконец-то в мире с Луисом (Луис Зорич - покойный муж актрисы - ред.)", - написал мужчина.

Также о смерти Олимпии заявила Академия кинематографических искусств и наук в Twitter.

"Олимпия Дукакис приносила теплоту, юмор и остроумие на сцену и экран на протяжении почти 60 лет, включая звездную серию незабываемых ролей в "Стальных магнолиях", "Сказках города" и "Власти луны", за которые она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Ее будет не хватать", - написала пресс-служба Академии.

Olympia Dukakis brought warmth, humor and wit to the stage and screen for almost 60 years, including a stellar run of unforgettable roles in "Steel Magnolias" "Tales of the City" and "Moonstruck," for which she won a Best Supporting Actress Oscar. She will be missed. pic.twitter.com/TLuNTx32PI

— The Academy (@TheAcademy) May 1, 2021