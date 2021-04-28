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Ушел из жизни Майкл Коллинз - астронавт миссии "Аполлон-11" в 1969 году

Ушел из жизни Майкл Коллинз - астронавт миссии "Аполлон-11" в 1969 году
19:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram spaceflightplanet

Американский астронавт Майкл Коллинз, входивший в состав знаменитого экипажа "Аполлона-11", умер в возрасте 90 лет.

Об этом сообщила семья мужчины в соцсети Twitter.

"Мы с сожалением вынуждены поделиться тем, что наш любимый отец и дед скончался сегодня после доблестной борьбы с раком. Последние дни он провел мирно с семьей. Майк всегда встречал жизненные вызовы с изяществом и смирением, и точно так же справлялся с этим вызовом. Нам будет его ужасно не хватать", - написали в твите.

Коллинз вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином входил в состав экипажа из трех человек на "Аполлон-11", первой миссии по высадке на Луну в 1969 году.

Коллинз служил пилотом командного модуля, обслуживая головной корабль Columbia ("Колумбия"), в то время как Армстронг и Олдрин приземлились на орбите 20 июля 1969 года и провели 2,5 часа, ходя по поверхности Луны.

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В то время как Армстронг и Олдрин "совершили гигантский скачок для всего человечества", по знаменитой фразе Армстронга, Коллинз облетел луну в одиночку, просматривая 117-страничный список непредвиденных обстоятельств, которые он подготовил на случай, если что-то пойдет не так.

 
 
 
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Майкл Коллинз родился 31 октября 1930 года в Риме, Италия. Был в космосе дважды: в июле 1966 года на корабле "Джемини-10", и, соответственно, в июле 1969 года на "Аполлоне-11". Считается третьим американцем, вышедшим в космическое пространство и первым человеком в мире, совершившим второй выход.

 
 
 
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Стоить добавить, что 91-летний Базз Олдрин - единственный выживший участник миссии.

Напомним, что недавно в возрасте 85 лет ушел из жизни звезда фильма "Белое солнце пустыни", грузинский актер Кахи Кавсадзе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

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Луна, Смерти, Майкл Коллинз, Альманах 2021.
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