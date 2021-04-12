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60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)
60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)

60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)

60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)
00:01 Сегодня Телеграф Фото: gdefon.com

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, покорившим космос. 

В тот день стартовавшая с космодрома Байконур ракета-носитель "Восток-1" вывела за пределы земной атмосферы корабль "Восток" с космонавтом на борту. 

Полет длился 108 минут, после чего корабль приземлился в Саратовской области. Именно в честь этого события День космонавтики отмечается каждый год 12 апреля. 

После этого полета Гагарин стал мировой знаменитостью, его неоднократно приглашали зарубежные правительства, да и в самом СССР космонавт вел активную общественно-политическую деятельность.

27 марта 1968 он погиб в авиакатастрофе во Владимирской области, но его дело продолжает жить. 

С Днем космонавтики! Красивые открытки и поздравления на праздник

На фоне громких успехов зарубежных проектов, легко подумать, что Украина плетется где-то в хвосте гонки к звездам, однако это не так. 

Для тех, кто интересуется космической тематикой и ролью Украины в покорении межзвездного пространства, "Телеграф" готовит специальный проект #ГордістьУкраїни, в котором мы расскажем читателям, чем нынче живет и зарабатывает отечественная индустрия. 

Первый материал из этой серии выйдет уже утром 12 апреля. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 518

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Космос, Юрий Гагарин, День космонавтики.
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