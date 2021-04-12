60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, покорившим космос.

В тот день стартовавшая с космодрома Байконур ракета-носитель "Восток-1" вывела за пределы земной атмосферы корабль "Восток" с космонавтом на борту.

Полет длился 108 минут, после чего корабль приземлился в Саратовской области. Именно в честь этого события День космонавтики отмечается каждый год 12 апреля.

После этого полета Гагарин стал мировой знаменитостью, его неоднократно приглашали зарубежные правительства, да и в самом СССР космонавт вел активную общественно-политическую деятельность.

27 марта 1968 он погиб в авиакатастрофе во Владимирской области, но его дело продолжает жить.

На фоне громких успехов зарубежных проектов, легко подумать, что Украина плетется где-то в хвосте гонки к звездам, однако это не так.

Для тех, кто интересуется космической тематикой и ролью Украины в покорении межзвездного пространства, "Телеграф" готовит специальный проект #ГордістьУкраїни, в котором мы расскажем читателям, чем нынче живет и зарабатывает отечественная индустрия.

Первый материал из этой серии выйдет уже утром 12 апреля.