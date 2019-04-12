День космонавтики 2019: история и традиции праздника

Новости Украины: 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.

Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Как праздник — День космонавтики — в нашей стране он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

Кстати, с 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight). О чем 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, была принята официальная резолюция № A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств.

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю. А. Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Первый в истории космонавтики международный полет состоялся 15 июля 1975 года — первопроходчиками были советский корабль "Союз-19" и американский корабль "Аполлон".

Традиции праздника

В честь праздника в регионах проводятся многочисленные мероприятия, показы фильмов, образовательные программы. В этот день принято чествовать ученых, инженеров, конструкторов, летчиков-космонавтов и всех тех, кто имеет отношение к космической отрасли.

В некоторых странах проводится акция под названием "Юрьева ночь", названная так в честь Юрия Гагарина, призванная рассказать и показать как можно больше об исследовании космоса и подтолкнуть молодые поколения на новые открытия.

Дети же в День космонавтики запускают в небо модели ракет, сделанные своими руками, посещают планетарии, где узнают о строении солнечной системы, и примеряют на себя скафандр.

Несмотря на то, что с каждым годом первый полет человека в космос все дальше от нас, важно помнить, какая огромная работа была проделана, чтобы это совершилось. И сегодня в космической отрасли трудятся сотни тысяч людей, сделав полеты в космос реальностью.