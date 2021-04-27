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Умер известный актер из фильма "Белое солнце пустыни"

Умер известный актер из фильма "Белое солнце пустыни"
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter

27 апреля стало известно, что на 86-м году жизни скончался звезда фильма "Белое солнце пустыни", грузинский актер Кахи Кавсадзе.

Артист умер в Тбилиси из-за осложнений после перенесенного коронавируса. 

Брат Кавсадзе в ноябре 2020 года сообщал, что актер переболел коронавирусом и уже чувствует себя хорошо. Однако в феврале 2021 года Кахи снова попал в больницу в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Врачи не исключали, что Кавсадзе заболел ковидом повторно.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий артист Тбилисского академического театра имени Руставели.  

 Будущий актер родился в творческо семье, поэтому не удивительно, что Кахи выбрал именно такую профессию. Актер снялся более чем в 80 фильмах. Но больше всего он прославился благодаря ролям Абдуллы в "Белом солнце пустыни" и рыцаря в "Житие Дон Кихота и Санчо". 

Всю свою жизнь Кахи любил одну женщину - свою супругу Беллу Мирианашвили, с которой познакомился еще в институте. У пары родились двое детей — дочь Нанука и сын Ираклий. 

Ранее, "Телеграф" писал, что 13 апреля не стало солиста группы "Песняры" Леонида Борткевича. Причина смерти артиста не уточняется.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Смерть, Актер, Альманах 2021, Кахи Кавсадзе.
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