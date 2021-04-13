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Ушел из жизни солист группы "Песняры" Леонид Борткевич

Ушел из жизни солист группы "Песняры" Леонид Борткевич
14:04 Сегодня Телеграф

13 апреля не стало белорусского музыканта, бывшего солиста группы "Песняры" Леонида Борткевича. Артисту был 71 год. Причина смерти артиста не уточняется. Известно лишь, что он умер в Минске.

Об этом сообщила певица Ирина Видова на своей странице в Facebook.

Также новость подтвердили и на официальной странице "Песняров" в Facebook.

Леонид Леонидович Борткевич - советский и белорусский эстрадный певец, солист ВИА "Песняры", Заслуженный артист БССР. 

С ранних лет обладал отличным слухом и голосом. В 1970 году попал в ВИА "Песняры", где проявил себя как один из лучших вокалистов ансамбля. В 2009 году стал руководителем собственного ансамбля "Песняры".

Всего у артиста было четверо детей.  Он трижды был женат.

Ранее, "Телеграф" писал, что 10 апреля 2021 года не стало народного артиста России Эмиля Верника.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Смерть, Певец, Песняры, Альманах 2021, Леонид Борткевич.
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