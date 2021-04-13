Ушел из жизни солист группы "Песняры" Леонид Борткевич

13 апреля не стало белорусского музыканта, бывшего солиста группы "Песняры" Леонида Борткевича. Артисту был 71 год. Причина смерти артиста не уточняется. Известно лишь, что он умер в Минске.

Об этом сообщила певица Ирина Видова на своей странице в Facebook.

Также новость подтвердили и на официальной странице "Песняров" в Facebook.

Леонид Леонидович Борткевич - советский и белорусский эстрадный певец, солист ВИА "Песняры", Заслуженный артист БССР.

С ранних лет обладал отличным слухом и голосом. В 1970 году попал в ВИА "Песняры", где проявил себя как один из лучших вокалистов ансамбля. В 2009 году стал руководителем собственного ансамбля "Песняры".

Всего у артиста было четверо детей. Он трижды был женат.

Ранее, "Телеграф" писал, что 10 апреля 2021 года не стало народного артиста России Эмиля Верника.