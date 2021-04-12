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Ушел из жизни народный артист РФ и уроженец Одессы Эмиль Верник

Ушел из жизни народный артист РФ и уроженец Одессы Эмиль Верник
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter

10 апреля 2021 года на 97-м году жизни скончался народный артист России, главный режиссер Всесоюзного радио Эмиль Верник. 

Печальной новостью поделился сын артиста, российский актер Игорь Верник. Он рассказал, что причиной смерти  отец стала остановка сердца. И также добавил, что прощание состоится 13 апреля в портретном фойе МХТ им. А. П. Чехова.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. После школы поступил в Украинский театральный институт, который в 1942 переместили в Саратов. А в 1946-м окончил актерское отделение ГИТИСа в Москве. 

С 1958 года он работал режиссёром на Всесоюзном радио, а с 1969 по 2002 годы был главным режиссёром литературно-драматического вещания. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок, в которых участвовали Андрей Миронов, Олег Ефремов, Татьяна Доронина, Михаил Ульянов, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.

Был женат и воспитывал двоих сыновей, которые также пошли по театральным стопам отца - известный актер Игорь Верник и театровед Вадим Верник.

Ранее, "Телеграф" писал, что 6 апреля ушел из жизни исполнитель роли инженера Анатолия Дятлова в популярном сериале HBO "Чернобыль" Пол Риттер. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

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Смерть, Артист, Альманах-2021, Эмиль Верник.
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