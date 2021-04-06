Умер Анатолий Дятлов из сериала "Чернобыль"

6 апреля стало известно о смерти известного британского актера, звезды сериала HBO "Чернобыль" и фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка" Пола Риттера. Актер скончался в понедельник 5 апреля от рака мозга. Ему было 54 года.

Об этом пишет The Guardian.

О смерти Риттера сообщил его агент. По его словам британский актер скончался дома в окружении своих родных: жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя.

"Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать" - цитирует The Guardian представителя Риттера.

Пол Риттер — британский актер театра, кино и телевидения. Наибольшую популярность получил, сыграв Элдреда Уорпла в фильме о "Гарри Поттере" и исполнив роль инженера Анатолия Дятлова в популярном сериале HBO "Чернобыль".

Помимо этих фильмов, фильмография Риттера включает в себя такие картины, как: "Загадочное ночное убийство собаки", "Аудиенция", "Квант милосердия", роль Александра Суворова в сериале "Екатерина Великая", шоу "Последнее королевство", "Код убийства" и "Большие надежды".

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в марте на пляже в Калифорнии погиб актер из сериала "Звездные врата" Клифф Саймон.