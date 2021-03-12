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Погиб популярный американский актер, сыгравший в сериале "Звездные врата"

Погиб популярный американский актер, сыгравший в сериале "Звездные врата"
10:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter

9 марта на одном из пляжей Лос-Анджелеса скончался известный американский актер, звезда сериалов “Звездные врата” и “Детектив Нэш Бриджес” - Клифф Саймон.

58-летний актер трагически погиб на знаменитом пляже Топанга, во время кайтсерфинга - катания на доске по волнам, управляя воздушным змеем.

Печальную новость сообщила супруга актера на свое странице в Фейсбуке.

"Он был и всегда будет любовью всей моей жизни, и это невообразимое горе. Небольшая спасительная благодать этой трагедии состоит в том, что он делал одно из своих любимых дел и скончался на пляже у воды, которая была его храмом" - написала вдова актера.

Клифф Саймон - южноафриканский спортсмен и актёр, известный по роли Ба’ала в телесериале "Звёздные врата: SG-1" и и "Детектив Нэш Бриджес".

Клифф Саймон начал свою актерскую карьеру в парижском театре «Мулен Руж» в 1989 году. В 2000 году он с семьей переехал в Лос-Анджелес, где получил роль в шоу "Детектив Нэш Бриджес". И уже через год, в 2001, он получил роль злодея Ба’ала в сериале "Звездные врата: ЗВ-1".

 

Ранее, "Телеграф" писал, что 10 марта стало известно, что коронавирус забрал жизнь 91-летнего актера театра и кино Сморчкова Николая Гавриловича. Артист был известен более 200 ролями в различных фильмах и сериалах: "Верные друзья", "Летят журавли", "Пять дней – пять ночей", "Мы вас любим", "Сквозь ледяную мглу", "Война и мир", "Кремлевские куранты" и другие.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Смерть, Актер, Альманах 2021, Клифф Саймон.
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