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Звезда фильма ”Летят журавли” Николай Сморчков скончался на 91-м году жизни

Звезда фильма ”Летят журавли” Николай Сморчков скончался на 91-м году жизни
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф

10 марта стало известно, что 6 марта на 91-м году жизни ушел из жизни актер театра и кино Сморчков Николай Гаврилович. Причина смерти актера - коронавирус.

Печальная новость появилась на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память" - говорится в сообщении.

Николай Гаврилович Сморчков - советский и российский актер театра и кино. Свою жизнь решил связать с кинематографом еще будучи школьником, поэтому по завершении школы поступил в ВГИК, который закончил с красным дипломом.

После окончания института Николай Гаврилович был зачислен в Театр-студию киноактера и на киностудию "Мосфильм", где трудился на протяжении почти сорока лет.

Первые роли в кино сыграл еще будучи студентом. В его творческой биографии более 200 ролей: "Верные друзья", "Летят журавли", "Пять дней – пять ночей", "Мы вас любим", "Сквозь ледяную мглу", "Война и мир", "Кремлевские куранты" и многие, многие другие.

Был женат. Имеет двух сыновей. С младшим сыном Михаилом в 2019 году случилось горе - он потерял супругу и пристрастился к спиртному.

Ранее, "Телеграф" писал, что коронавирус забрал жизнь народной артистки РСРСФ Людмилы Лядовой. Смерть настигла пианистку в 95-летнем возрасте в больнице, куда ее госпитализировали с поражением легких.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Смерть, Коронавирус, Альманах 2021, Николай Сморчков.
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