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Поили психотропами и не разрешали выходить из дома: появились новые детали опеки над Бритни Спирс

Поили психотропами и не разрешали выходить из дома: появились новые детали опеки над Бритни Спирс
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram Britney Spears

Бывший телохранитель Бритни Спирс, Фернандо Флорес, утверждает, что раз в неделю ей давали коктейль из сильнодействующих лекарств, отпускаемых по рецепту.

Об этом мужчина рассказал изданию The Sun.

По словам Флорес, который работал у звезды бодигардом с 2010 года, каждую пятницу к певице приезжала женщина, которая выдавала певице коктейль из сильнодействующих препаратов и противозачаточные таблетки.

Бритни Спирс и Фернандо Флорес

Также утверждается, что телефон исполнительницы находился под постоянным контролем. Ей позволялось выходить из дома только с разрешения отца Джейми Спирса, а у ее гостей обыскивали сумки.

"Джейми звонил три или четыре раза в день, чтобы всегда знать, что происходит", - поведал 40-летний мужчина.

Бритни Спирс обратилась к хейтерам, которые критикуют ее танцы: "Не хочешь видеть, как моя задница танцует - иди читай книгу"

Фернандо, уволившийся после 8 месяцев работы, добавил, что Бритни целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом, а еще певица плакала, слушая Джеймса Брауна "Это мужской мир".

Напомним, что в июне Бритни Спирс впервые выступила публично и заявила, что хочет вернуть свою жизнь и не быть под опекой своего отца Джейми Спирса. Позже она извинилась перед фанатами за то, что старалась казаться счастливой несмотря на психические проблемы.

После признания в суде бывший муж певицы и отец двух ее сыновей Кевин Федерлайн поддержал ее позицию в освобождении от опекунства. Позже стало известно, что суд отказал Бритни в удовлетворении ее прошения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Наркотики, Бритни Спирс, Фернандо Флорес.
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