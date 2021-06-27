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Бывший муж Бритни Спирс поддержал звезду в ее стремлении освободиться от опеки: "Чтобы была счастлива и здорова"

Бывший муж Бритни Спирс поддержал звезду в ее стремлении освободиться от опеки: "Чтобы была счастлива и здорова"
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Бывший муж 39-летней американской певицы Бритни Спирс, танцор и модель Кевин Федерлайн, поделился своими чувствами после заседания в суде в Лос-Анджелесе, где знаменитость сделала скандальное признание. Напомним, что Бритни просила освободить ее от предписанной судом опеки, которая дала ее отцу Джейми Спирсу практически полный контроль над ее личной жизнью и состоянием в 60 миллионов долларов.

Федерлайн хочет, чтобы мать двоих его сыновей была "здоровой и счастливой", передает Daily Mail ссылаясь на слова адвоката Кевина Марка Винсента Каплана.

"Кевин считает, что лучшее для его детей - это чтобы их мать была счастлива и здорова. И если она может сделать это без опекунства, это замечательно. Он просто надеется, что все пойдет хорошо. Он хочет, чтобы она была счастливым человеком, потому что это сделало бы ее счастливой матерью", - сказал адвокат.

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Кевин был женат на Бритни в период с 2004 по 2007 год. В этом браке у пары появилось два сына: 15-летний Шон и 14-летний Джейден. После развода мальчики остались жить с отцом.

В 2018 году Бритни Спирс увеличила сумму алиментов на детей, которые находятся под опекой Кевина.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Бритни Спирс, Кевин Федерлайн.
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