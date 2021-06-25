"Прощу прощения за то, что притворялась": Бритни Спирс обратилась к фанатам в Instagram

Американская певица Бритни Спирс обратилась к поклонникам после того, как рассказала всю правду о своем психическом состоянии в суде, где проходило разбирательство о деле об опеке 39-летней знаменитости. Напомним, что Бритни впервые выступила публично и заявила, что хочет вернуть свою жизнь и не быть под опекой своего отца Джейми Спирса.

Бритни искренне приносит извинения в Инстаграме перед своими фолловерами за то, что "притворялась, будто была в порядке последние два года".

"Я сделала это из-за своей гордости, и мне было неловко рассказывать о том, что со мной произошло... но, честно говоря, кто не хочет снимать свой Инстаграм в позитивном свете", - написала певица.

К новому посту звезда прикрепила картинку с цитатой Альберта Эйнштейна: "Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им больше сказок".

Бритни начала свой пост с воспоминаний о том, как ее мать Линн "всегда притворялась, что все в порядке", чтобы ее дети не расстраивались, и как певица использовала эту практику уже во взрослой жизни.

"Хотите верьте, хотите нет, притвориться, что я в порядке, на самом деле помогло… поэтому я решила опубликовать эту цитату, потому что, черт возьми, если вы переживаете ад… Я чувствую, что Инстаграм помог мне найти отличную возможность поделиться тем, что я присутствую, существую…", - призналась поп-исполнительница.

Ранее стало известно, что Джейми Спирс написал, что его дочь страдает деменцией для сохранения опеки.