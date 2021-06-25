Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"
Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
Разумков раскритиковал Зеленского за идею о референдуме по "стене" для Донбасса
Разумков раскритиковал Зеленского за идею о референдуме по "стене" для Донбасса
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика

"Прощу прощения за то, что притворялась": Бритни Спирс обратилась к фанатам в Instagram

"Прощу прощения за то, что притворялась": Бритни Спирс обратилась к фанатам в Instagram
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Американская певица Бритни Спирс обратилась к поклонникам после того, как рассказала всю правду о своем психическом состоянии в суде, где проходило разбирательство о деле об опеке 39-летней знаменитости. Напомним, что Бритни впервые выступила публично и заявила, что хочет вернуть свою жизнь и не быть под опекой своего отца Джейми Спирса.

Бритни искренне приносит извинения в Инстаграме перед своими фолловерами за то, что "притворялась, будто была в порядке последние два года".

"Я сделала это из-за своей гордости, и мне было неловко рассказывать о том, что со мной произошло... но, честно говоря, кто не хочет снимать свой Инстаграм в позитивном свете", - написала певица.

К новому посту звезда прикрепила картинку с цитатой Альберта Эйнштейна: "Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им больше сказок".

Бритни начала свой пост с воспоминаний о том, как ее мать Линн "всегда притворялась, что все в порядке", чтобы ее дети не расстраивались, и как певица использовала эту практику уже во взрослой жизни.

Рианна засветила голую грудь в прозрачном платье (фото, видео)

"Хотите верьте, хотите нет, притвориться, что я в порядке, на самом деле помогло… поэтому я решила опубликовать эту цитату, потому что, черт возьми, если вы переживаете ад… Я чувствую, что Инстаграм помог мне найти отличную возможность поделиться тем, что я присутствую, существую…", - призналась поп-исполнительница.

Ранее стало известно, что Джейми Спирс написал, что его дочь страдает деменцией для сохранения опеки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 302

Все по теме:

Бритни Спирс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный инфекционист развеял мифы про дельта-штамм коронавируса и рассказал, как ему противостоять
02 Жена футболиста сборной Украины забыла надеть нижнее белье (фото)
03 Нагрянули прямо в спортзал: Киве вручили подозрение из-за шапки со звездой (видео)
04 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
05 Зеленский стал заложником "теплой ванны": политолог разобрал резонансное интервью президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)
На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе &quot;дани&quot;
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе "дани"
Показывал &quot;п*сю&quot; и предлагал деньги: известного винодела из Крыма уличили в педофилии
Показывал "п*сю" и предлагал деньги: известного винодела из Крыма уличили в педофилии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь