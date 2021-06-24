Рианна засветила голую грудь в прозрачном платье (фото, видео)

33-летняя барбадосская певица и актриса Рианна, бывший парень которой недавно избил девушку, отправилась на свидание со своим возлюбленным, 32-летним американским рэпером A$AP Rocky. Сладкую парочку заметили, когда они вечером 23 июня выходили из бара в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Daily Mail.

Певица была в полупрозрачном розовом платье с разрезом от Dior by John Galliano и сандалиях Tom Ford. Она дополнила образ меховой шляпой от Emma Brewin и расшитой бисером сумкой Baguette от Fendi. Интересно, что на Рианне не было нижнего белья, поэтому все ее прелести были видны окружающим.

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Сам рэпер позировал перед папарацци в безрукавке и кожаных штанах. Свой образ A$AP Rocky дополнил массивными кожаными ботинками.

Фото: Инстаграм

Рианна и A$AP Rocky на свидании в одном из ночных баров в Нью-Йорке.

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Напомним, что о романе Рианны и A$AP Rocky стало известно еще в январе прошлого года.