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СМИ: Влюбчивая Рианна закрутила роман с известным рэпером

СМИ: Влюбчивая Рианна закрутила роман с известным рэпером
12:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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Барбадосская исполнительница Рианна недавно разорвала отношения с миллиардером из Саудовской Аравии, как уже в СМИ говорят о новом романе с рэпером A$AP Rocky. К слову, в этом году он приедет в Киев на фестиваль Atlas Weekend.

К примеру, 17 января Рианна и A$AP Rocky посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке, а после провели ночь в отеле.

"Они действительно наслаждаются компанией друг друга", – рассказал инсайдер. И хотя Рианна пока не спешит заявлять миру о новом возможном любовнике, их роман развивается стремительно, и это ей доставляет настоящее удовольствие.

"Между ними все достаточно просто. Она не думает, есть ли у них с Рокки будущее. Она – новоиспеченная одинокая женщина, которая развлекается", – добавил инсайдер.

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Что интересно, 2 декабря, Рианна прибыла на "модный Оскар" – премию The Fashion Awards 2019 – в компании рэпера, но тогда они довольно скованно вели себя на красной дорожке. На то время певица еще находилась в трехлетних отношениях с миллиардером Хассаном Джамилем.

К слову, слухи о романе пары появляются в сети уже не впервые. Еще в 2013 году их заподозрили в отношениях, но тогда рэпер все опроверг. Что интересно, в том же году Рианна снялась в клипе A$AP Rocky под названием Fashion Killa.

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Отношения, Рианна, Рэп, Рэпер, Знаменитости, A$AP Rocky.
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