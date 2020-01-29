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Официально: Майли Сайрус рассталась с Лиамом Хемсвортом

Официально: Майли Сайрус рассталась с Лиамом Хемсвортом
10:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Документы в суд знаменитая певица и голливудский актер подали еще в августе прошлого года. Теперь стало известно, что они официально оформили развод.

Супружеская пара американской певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта распалась через полгода после бракосочетания. 

Инсайдеры уверяли, что звездная пара, которая демонстрировала идиллию на публике, не смогла ужиться в одном доме. Именно это, по их данным, было причиной для расторжения брака после 8 месяцев. Перед свадьбой Майли и Лиам подписали брачный договор, поэтому проблем с разделом имущества не было. Об официальном разводе звезд Голливуда сообщает издание Radar Online.

Согласно их взаимному решению, Майли оставит себе домашних любимцев. Сначала супруги утверждали, что не может поделить между собой животных и они оба останутся для них "любящими родителями". У Майли и Лиама есть девять собак, четыре кота, свинья и четыре лошади. Актер говорил, что двух собак взял в дом по собственной инициативе, однако певица убеждала его, что собак нельзя разлучать, они должны жить вместе. Лиам согласился с ней.

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Известно, что 27-летняя Майли Сайрус уже четыре месяца встречается Майли Сайрус устроила эротическую съемку с бойфрендом: горячие фото с 23-летним певцом Коди Симпмсоном.

У 30-летнего Лиама был роман После скандального развода с Сайрус: Лиам Хемстворт закрутил роман с молодой актрисой с 22-летней моделью и актрисой Мэдисон Браун, а сейчас он в отношениях с другой моделью Габриэллой Брукс. Однако актер не спешит строить серьезные отношения, а хочет насладиться тем, что он холостяк. Взяв отпуск, Хемсворт отправился к своей семье в Австралию.

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Отношения, Развод, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Знаменитости.
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