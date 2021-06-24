"До ареста не дошло": бывший парень Рианны снова обвиняется в избиении

32-летнего рэпера Криса Брауна жизнь видимо не учит, или же ему просто нравится наносить вред девушкам. История с избиением его экс-возлюбленной, американской певицы Рианны в 2009 году, снова повторилась. Только на этот раз под "прицел" попала другая девушка.

Отметим, что тогда музыкант был приговорен к пяти годам условно.

18 июня к дому Брауна в Лос-Анджелесе была вызвана полиция. Девушка (имя она решила не разглашать) сообщила о том, что музыкант напал на нее. Во время ссоры артист не сдержался и ударил ее. К счастью, серьезных травм девушка не получила.

Когда полиция прибыла в резиденцию на Ситрус-Ридж-драйв, Брауна на месте не оказалось.

Более того, после увиденных новостей в СМИ, артист написал в Instagram, что это все ложь. Однако больше ни адвокат, ни представитель Брауна, ни сам Крис не комментируют эту ситуацию.

Ранее, "Телеграф" писал, что британский актер Генри Кавилл может потерять роль в сериале "Ведьмак" из-за скандала, связанного с его девушкой.